Alişan Sanal Linç Kurbanı Olmuştu, Son Dakika Açıklamasını Yaptı! O Paylaşımı Kadınları Ayağa Kaldırmıştı, Perde Arkasını Anlattı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, kısa bir süre önce yapmış olduğu paylaşımdan dolayı sanal linç kurbanı olmuştu. Tüm kadınları ayağa kaldıran Alişan’dan isi son dakika açıklaması resmen geldi! O paylaşımının perde arkasını anlatan Alişan, gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
Kısa bir süre önce Buse Varol’la ayrılacakları iddia edilince 2. Sayfa isimli programa canlı yayın bağlantısı yapmış ve ayrılı diye bir durumun olmadığını dile getirmişti. Eşini çok sevdiğini açıklayan Alişan ve Buse Varol bu açıklamadan sonra derin bir nefes almıştı. Şimdi ise sanal linç kurbanı olduğu konu hakkında tek tek açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.