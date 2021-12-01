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01 Ara 2021 - 19:05

Alişan Sanal Linç Kurbanı Olmuştu, Son Dakika Açıklamasını Yaptı! O Paylaşımı Kadınları Ayağa Kaldırmıştı, Perde Arkasını Anlattı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, kısa bir süre önce yapmış olduğu paylaşımdan dolayı sanal linç kurbanı olmuştu. Tüm kadınları ayağa kaldıran Alişan’dan isi son dakika açıklaması resmen geldi! O paylaşımının perde arkasını anlatan Alişan, gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?