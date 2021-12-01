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01 Ara 2021 - 19:06

Hadise Geçirdiği Kaza Hakkında İlk Kez Konuştu! Ölümden Dönmüştü, Olduğu Yere Bayılmış! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, geçirmiş olduğu kaza hakkında ilk kez konuştu! Ölümden dönen ve korkudan olduğu yere bayılan Hadise, öyle bir şey dedi ki, görenler “Yok artık” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?