Hadise Geçirdiği Kaza Hakkında İlk Kez Konuştu! Ölümden Dönmüştü, Olduğu Yere Bayılmış! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, geçirmiş olduğu kaza hakkında ilk kez konuştu! Ölümden dönen ve korkudan olduğu yere bayılan Hadise, öyle bir şey dedi ki, görenler “Yok artık” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?
Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler’le birlikte tatile Paris’e giden Hadise, doğum gününü ise Paris’te kutlamıştı. Paris’teki pozlarını hayranlarıyla paylaşan Hadise, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almıştı. Yine sevgilisiyle gitmiş olduğu Çeşme tatilinden dönerken; korkunç bir kaza yaşayan Hadise, hayranlarını şoke etmişti. O korkunç kaza hakkında ise ilk açıklama Hadise’den geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.