- 01 Ara 2021 - 19:08

Masterchef Mehmet Şef Canlı Yayında Pelin’e Büyük Teklifini Açıkladı! Resmen Elinden Tuttu, Bundan Sonra Paraya Para Demeyecek…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Şef’ten Pelin’e şok sözler! Yarışmadan elenen Pelin Zaman için öyle bir şey yaptı ki, resmen elinden tuttuğunu ve hayatını kazandırdığını gösterdi! Birçok kişi bunun üzerine “Pelin Zaman paraya para demez artık” yorumlarında bulundular! İşte Mehmet Şeften gelen o açıklama!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmadan geçtiğimiz hafta Pazar günü ayrılan Pelin Zaman, hayranlarını derinden üzmüştü. Her paylaşımı büyük bir olay yaratan Pelin Zaman’ın yarışmadan ayrılmasının ardından yeni bölüm ise yayınlandı. Haftaya yeni başlayan yarışmacılara Masterchef Pelin hakkında sorular soruldu. Sergen ise şok bir şey yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Ara 2021 - 19:08 Ankara- Yaşam

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