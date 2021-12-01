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01 Ara 2021 - 21:01

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’den Şok Açıklama! Ayrıldıkları İddia Edilmişti, Her Şey Bitti! Öyle Bir Paylaşım Yaptılar Ki…

Bir süredir magazin basının gözde çiftlerinden biri haline gelmiş olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin ayrıldığı yönündeki iddialar, çiftin hayranlarını bir hayli üzdü. Konuyla ilgili açıklama bekleyen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ile ilgili son detaylar haberimizde...