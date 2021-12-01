Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’den Şok Açıklama! Ayrıldıkları İddia Edilmişti, Her Şey Bitti! Öyle Bir Paylaşım Yaptılar Ki…
Bir süredir magazin basının gözde çiftlerinden biri haline gelmiş olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin ayrıldığı yönündeki iddialar, çiftin hayranlarını bir hayli üzdü. Konuyla ilgili açıklama bekleyen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ile ilgili son detaylar haberimizde...
Bir süredir magazin basının gözde çiftlerinden biri haline gelmiş olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin ayrıldığı yönündeki iddialar, çiftin hayranlarını bir hayli üzdü. Konuyla ilgili açıklama bekleyen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin hayranları, yönünü ünlü isimlere dönerken; beklenen ilk açıklamada geldi! Peki, Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir ayrıldı mı? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
01 Ara 2021 - 21:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.