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01 Ara 2021 - 19:08

Yargı’nın Ceylin’inden Yeni Rekor! Pınar Deniz Resti Çekti Gidiyor, Öyle Bir Şey Başardı Ki, Sevenleri Çıldırdı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’den yeni rekor geldi. Tüm oyuncu arkadaşlarına resti çeken Pınar Deniz, öyle bir şey başardı ki sevenlerini çıldırttı. Birçok kişi Pınar Deniz’in başarısını görünce “Hande Erçel yanında bir hiç” yorumlarında bulundu!