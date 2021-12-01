Yargı’nın Ceylin’inden Yeni Rekor! Pınar Deniz Resti Çekti Gidiyor, Öyle Bir Şey Başardı Ki, Sevenleri Çıldırdı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’den yeni rekor geldi. Tüm oyuncu arkadaşlarına resti çeken Pınar Deniz, öyle bir şey başardı ki sevenlerini çıldırttı. Birçok kişi Pınar Deniz’in başarısını görünce “Hande Erçel yanında bir hiç” yorumlarında bulundu!
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle çok konuşulan Pınar Deniz, şimdide yeni bir rekora imzasını attı. Milyonlarca hayranına gurur veren Pınar Deniz, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.