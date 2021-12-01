- 01 Ara 2021 - 19:08

Yargı’nın Ceylin’inden Yeni Rekor! Pınar Deniz Resti Çekti Gidiyor, Öyle Bir Şey Başardı Ki, Sevenleri Çıldırdı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’den yeni rekor geldi. Tüm oyuncu arkadaşlarına resti çeken Pınar Deniz, öyle bir şey başardı ki sevenlerini çıldırttı. Birçok kişi Pınar Deniz’in başarısını görünce “Hande Erçel yanında bir hiç” yorumlarında bulundu!

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle çok konuşulan Pınar Deniz, şimdide yeni bir rekora imzasını attı. Milyonlarca hayranına gurur veren Pınar Deniz, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Ara 2021 - 19:08 Ankara- Yaşam

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