Masterchef Yarışmasında Bir Aşk Daha Bitti, Yok Oldu! Yarışmadan Onun İçin Çekilmişti, Kararı Ağlattı! “Yazıklar Olsun”

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının popüler yarışmacılarından birinden kötü haber geldi. Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının o yarışmacısı, aldığı ayrılık kararı ile herkesi şoke etti. Yarışmadan önce sevgilisi ile mutluluk pozları veren MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının o yarışmacısının ayrılığın altından çıkan ismin ise, yarışmadan olduğu iddia edildi! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasından ayrılan çift kim oldu? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!