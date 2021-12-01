Masterchef Yarışmasında Bir Aşk Daha Bitti, Yok Oldu! Yarışmadan Onun İçin Çekilmişti, Kararı Ağlattı! “Yazıklar Olsun”
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının popüler yarışmacılarından birinden kötü haber geldi. Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen MasterChef Türkiye 2021 yarışması ile ilgili son detaylar haberimizde...
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının popüler yarışmacılarından birinden kötü haber geldi. Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının o yarışmacısı, aldığı ayrılık kararı ile herkesi şoke etti. Yarışmadan önce sevgilisi ile mutluluk pozları veren MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının o yarışmacısının ayrılığın altından çıkan ismin ise, yarışmadan olduğu iddia edildi! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasından ayrılan çift kim oldu? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
01 Ara 2021 - 21:02 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.