- 01 Ara 2021 - 21:02

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Boşanıyor Mu? Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı, Aldatma Olayı Ortalığı Karıştırdı! Neler Oluyor?

Bir süredir ihanet ve boşanma iddiaları ile çalkalanan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinden ilk açıklama geldi. Hakkında çıkan ayrılık iddialarını ilk kez ciddiye alan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti ile ilgili son detaylar haberimizde...

Bir süredir ihanet ve boşanma iddiaları ile çalkalanan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinden ilk açıklama geldi. Hakkında çıkan ayrılık iddialarını ilk kez ciddiye alan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti, iddialara ayrı ayrı yanıt verdi. Bunun üzerine ise, Kadir Doğulu ve Neslihan Aragül çiftinin boşanıp, boşanmayacağı merak edilmeye başlandı! Peki, Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül boşanıyor mu? Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül arasında neler oluyor? İşte, detaylar…


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01 Ara 2021 - 21:02 - Magazin

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