Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Boşanıyor Mu? Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı, Aldatma Olayı Ortalığı Karıştırdı! Neler Oluyor?
Bir süredir ihanet ve boşanma iddiaları ile çalkalanan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinden ilk açıklama geldi. Hakkında çıkan ayrılık iddialarını ilk kez ciddiye alan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti ile ilgili son detaylar haberimizde...
Bir süredir ihanet ve boşanma iddiaları ile çalkalanan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinden ilk açıklama geldi. Hakkında çıkan ayrılık iddialarını ilk kez ciddiye alan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti, iddialara ayrı ayrı yanıt verdi. Bunun üzerine ise, Kadir Doğulu ve Neslihan Aragül çiftinin boşanıp, boşanmayacağı merak edilmeye başlandı! Peki, Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül boşanıyor mu? Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül arasında neler oluyor? İşte, detaylar…
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01 Ara 2021 - 21:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.