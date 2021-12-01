Seren Serengil’den Acı Haber! Seren Serengil'in son sağlık durumu nasıl? Seren Serengil'in hastalığı ne?

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Seren Serengil, sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Gerçekleştirdiği açıklama sonrası hayranlarını bir hayli üzen Seren Serengil, sağlık durumu ile ilgili çok samimi itiraflarda da bulundu. Kendisinin sunuculuğunu üstlendiği ve Beyaz TV’den yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programdan açıklamalarını gerçekleştiren Seren Serengil, sağlığı ile ilgili atacağı o adımı da ilk kez paylaştı. Peki, Seren Serengil’in sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…



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