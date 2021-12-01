Seren Serengil’den Acı Haber! Seren Serengil'in son sağlık durumu nasıl? Seren Serengil'in hastalığı ne?
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Seren Serengil, sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Gerçekleştirdiği açıklama sonrası hayranlarını bir hayli üzen Seren Serengil ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Seren Serengil, sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Gerçekleştirdiği açıklama sonrası hayranlarını bir hayli üzen Seren Serengil, sağlık durumu ile ilgili çok samimi itiraflarda da bulundu. Kendisinin sunuculuğunu üstlendiği ve Beyaz TV’den yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programdan açıklamalarını gerçekleştiren Seren Serengil, sağlığı ile ilgili atacağı o adımı da ilk kez paylaştı. Peki, Seren Serengil’in sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…
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01 Ara 2021 - 21:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.