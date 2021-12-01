- 01 Ara 2021 - 21:02 G: 01 Ara 2021 - 22:43

Seren Serengil’den Acı Haber! Seren Serengil'in son sağlık durumu nasıl? Seren Serengil'in hastalığı ne?

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Seren Serengil, sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Gerçekleştirdiği açıklama sonrası hayranlarını bir hayli üzen Seren Serengil ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Seren Serengil, sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Gerçekleştirdiği açıklama sonrası hayranlarını bir hayli üzen Seren Serengil, sağlık durumu ile ilgili çok samimi itiraflarda da bulundu. Kendisinin sunuculuğunu üstlendiği ve Beyaz TV’den yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programdan açıklamalarını gerçekleştiren Seren Serengil, sağlığı ile ilgili atacağı o adımı da ilk kez paylaştı. Peki, Seren Serengil’in sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

01 Ara 2021 - 21:02 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Türkiye’nin En Zengin 10 İş İnsanı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Tarih Oldu, Gözünün Yaşına Bile Bakılmadı! Artık Zirvede O İsim Var! mask
Türkiye’nin En Zengin 10 İş İnsanı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Tarih Oldu, Gözünün Yaşına Bile Bakılmadı! Artık Zirvede O İsim Var!
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Boşanıyor Mu? Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı, Aldatma Olayı Ortalığı Karıştırdı! Neler Oluyor? mask
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Boşanıyor Mu? Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı, Aldatma Olayı Ortalığı Karıştırdı! Neler Oluyor?
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’den Şok Açıklama! Ayrıldıkları İddia Edilmişti, Her Şey Bitti! Öyle Bir Paylaşım Yaptılar Ki… mask
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’den Şok Açıklama! Ayrıldıkları İddia Edilmişti, Her Şey Bitti! Öyle Bir Paylaşım Yaptılar Ki…
Hasan Can Kaya Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyan İnanamadı Konuşanlar İle Damga Vuran Sanatçı Meğer... mask
Hasan Can Kaya Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyan İnanamadı Konuşanlar İle Damga Vuran Sanatçı Meğer...
Münir Özkul'un Eski Eşi Suna Selen Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Suna Selen Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Münir Özkul'un Eski Eşi Suna Selen Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Suna Selen Kimdir, Aslen Nerelidir?
Rihanna Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rihanna Kimdir, Hamile Mi? mask
Rihanna Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rihanna Kimdir, Hamile Mi?
Zeynep Tokuş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Erdem Yılmaztürk İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Zeynep Tokuş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Erdem Yılmaztürk İle Yaşları Dikkat Çekti
EDHO Dizisinin Yıldızı Oktay Kaynarca Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Deniz Çakır Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
EDHO Dizisinin Yıldızı Oktay Kaynarca Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Deniz Çakır Kimdir, Aslen Nerelidir?
Caner Erkin'în Güzel Eşi Şükran Ovalı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Caner Erkin İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Caner Erkin'în Güzel Eşi Şükran Ovalı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Caner Erkin İle Yaşları Dikkat Çekti
Seren Serengil Tüm Aldatılan Kadınlara Seslendi! Öyle Şeyler Dedi Ki, Hastalığı Unutturdu! “Zina Yasası” Şoke Etti! Meğer… mask
Seren Serengil Tüm Aldatılan Kadınlara Seslendi! Öyle Şeyler Dedi Ki, Hastalığı Unutturdu! “Zina Yasası” Şoke Etti! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye’nin En Zengin 10 İş İnsanı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Tarih Oldu, Gözünün Yaşına Bile Bakılmadı! Artık Zirvede O İsim Var! mask
Türkiye’nin En Zengin 10 İş İnsanı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Tarih Oldu, Gözünün Yaşına Bile Bakılmadı! Artık Zirvede O İsim Var!
Masterchef Pelin’in Yeni Yolu Ortaya Çıktı! Sosyal Medyada Duyurdu, Sevenleri Şoke Oldu! Bundan Sonra Sadece O Mecrada… mask
Masterchef Pelin’in Yeni Yolu Ortaya Çıktı! Sosyal Medyada Duyurdu, Sevenleri Şoke Oldu! Bundan Sonra Sadece O Mecrada…
Aziz Dizisi Final Mi Yapıyor! Sevenlerinin Ağzı Açık Kaldı, Beklenmedik Olay Yaşandı! “Bu Kadarı da Pes” Bundan Sonra… mask
Aziz Dizisi Final Mi Yapıyor! Sevenlerinin Ağzı Açık Kaldı, Beklenmedik Olay Yaşandı! “Bu Kadarı da Pes” Bundan Sonra…
Masterchef Eleme Adayları Ortaya Çıktı, Görenler Şoke Oldu! Herkes Kırmızı Takım Diyordu Ama Karar Verildi! Neler Oluyor? mask
Masterchef Eleme Adayları Ortaya Çıktı, Görenler Şoke Oldu! Herkes Kırmızı Takım Diyordu Ama Karar Verildi! Neler Oluyor?
Seren Serengil’den Acı Haber! Seren Serengil'in son sağlık durumu nasıl? Seren Serengil'in hastalığı ne? mask
Seren Serengil’den Acı Haber! Seren Serengil'in son sağlık durumu nasıl? Seren Serengil'in hastalığı ne?
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Boşanıyor Mu? Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı, Aldatma Olayı Ortalığı Karıştırdı! Neler Oluyor? mask
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Boşanıyor Mu? Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı, Aldatma Olayı Ortalığı Karıştırdı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status