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01 Ara 2021 - 19:08

Üç Kuruş Dizisine Skandal Karar! Başladığı Gibi Bitme Kararını Duyurdu, Ortalık Karıştı! Show TV İlk Kez Böylesiyle Karşılaştı! Meğer Dizi…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş hakkında skandal karar! Başladığı gibi bitme kararı aldı, ortalık karıştı! Show TV ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Pazartesi akşamlarının yıldız dizisi haline gelen Üç Kuruş, Çukur dizisinin devam niteliğinde olmuştu ama seyirciler sahnelere büyük tepkiler gösterdiler ve konuyu RTÜK’e taşıdılar! İşte merak edilen tüm detaylar…