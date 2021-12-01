- 01 Ara 2021 - 19:08

Üç Kuruş Dizisine Skandal Karar! Başladığı Gibi Bitme Kararını Duyurdu, Ortalık Karıştı! Show TV İlk Kez Böylesiyle Karşılaştı! Meğer Dizi…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş hakkında skandal karar! Başladığı gibi bitme kararı aldı, ortalık karıştı! Show TV ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Pazartesi akşamlarının yıldız dizisi haline gelen Üç Kuruş, Çukur dizisinin devam niteliğinde olmuştu ama seyirciler sahnelere büyük tepkiler gösterdiler ve konuyu RTÜK’e taşıdılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygırlaroğlu, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Üç Kuruş dizisinin Çukur dizisiyle alakası bile olmadığını dile getiren seyirciler ise tepkileri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Ara 2021 - 19:08 Amasya- Yaşam

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