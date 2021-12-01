Aziz Dizisi Final Mi Yapıyor! Sevenlerinin Ağzı Açık Kaldı, Beklenmedik Olay Yaşandı! “Bu Kadarı da Pes” Bundan Sonra…
Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta çok konuşulacak bir bölüm ile ekranlara gelen Aziz dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta çok konuşulacak bir bölüm ile ekranlara gelen Aziz dizisinin yeni bölümüne ise, o saldırı damga vuracağa benziyor! Peki, Aziz dizisinde neler oluyor? Aziz dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte, detaylar…
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01 Ara 2021 - 21:02 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.