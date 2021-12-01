Aziz Dizisi Final Mi Yapıyor! Sevenlerinin Ağzı Açık Kaldı, Beklenmedik Olay Yaşandı! “Bu Kadarı da Pes” Bundan Sonra…

Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta çok konuşulacak bir bölüm ile ekranlara gelen Aziz dizisinin yeni bölümüne ise, o saldırı damga vuracağa benziyor! Peki, Aziz dizisinde neler oluyor? Aziz dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte, detaylar…



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