Seren Serengil Tüm Aldatılan Kadınlara Seslendi! Öyle Şeyler Dedi Ki, Hastalığı Unutturdu! “Zina Yasası” Şoke Etti! Meğer…
Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da sunucu olarak yer alan Seren Serengil, aldatılan tüm kadınlara seslendi. Hastalığını unutan Seren Serengil, projelerine de tek tek yer verdi. “Zina yasası” ağızları açık bıraktı! Peki, neler oluyor?
Kısa bir sür önce canlı yayında gözyaşları içerisinde “4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir, ameliyat olmam gerekiyor. Bu ameliyatı olmazsam siroz olabilirim. Ameliyatın hayati riski var ama olmak zorundayım” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise aldatılan tüm kadınlara seslendi ve şok açıklamalarda bulundu. Aldatılan ve aldatan ilişkileri konu olarak ele alan Sadakatsiz dizisine tepkiler yağdıran Seren Serengil, şimdide…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.