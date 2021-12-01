Seren Serengil Tüm Aldatılan Kadınlara Seslendi! Öyle Şeyler Dedi Ki, Hastalığı Unutturdu! “Zina Yasası” Şoke Etti! Meğer…

Kısa bir sür önce canlı yayında gözyaşları içerisinde “4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir, ameliyat olmam gerekiyor. Bu ameliyatı olmazsam siroz olabilirim. Ameliyatın hayati riski var ama olmak zorundayım” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise aldatılan tüm kadınlara seslendi ve şok açıklamalarda bulundu. Aldatılan ve aldatan ilişkileri konu olarak ele alan Sadakatsiz dizisine tepkiler yağdıran Seren Serengil, şimdide…

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