- 04 Ara 2021 - 17:23 G: 04 Ara 2021 - 19:03

Seren Serengil’den Kafa Patlatan, Can Sıkan Açıklama! O Kadınlara Seslendi, Ağızları Açık Bıraktı! Tokat Gibi Çarptı, Canlı Yayında…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den kafa patlatan can sıkan açıklama geldi! Sözlerinin doğru olması birçok kişiyi rahatsız ederken; öyle şeyler dedi ki, ağızlar resmen açıklama yaptı! Tokat gibi çarpan sözlerini canlı yayında dile getiren Seren Serengil, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir sür önce canlı yayında gözyaşları içerisinde “4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir, ameliyat olmam gerekiyor. Bu ameliyatı olmazsam siroz olabilirim. Ameliyatın hayati riski var ama olmak zorundayım” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise aldatılan tüm kadınlara seslendi ve şok açıklamalarda bulundu. Aldatılan ve aldatan ilişkileri konu olarak ele alan Sadakatsiz dizisine tepkiler yağdıran Seren Serengil, şimdide…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Ara 2021 - 17:23 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz’in Akılsız Derin’i ve Yasak Elma’nın Pis Kumru’su Pişti Oldu! İki Kötü Karakter Birkaç Gün Arayla... “Yok Artık” Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz’in Akılsız Derin’i ve Yasak Elma’nın Pis Kumru’su Pişti Oldu! İki Kötü Karakter Birkaç Gün Arayla... “Yok Artık” Neler Oluyor?
Masterchef Sergen’e Torpil Şoku! Acun Medya’dan Karar Çıktı, 3 – 5 Güne Diskalifiyesi Verilebilir! Instagram Bunu Konuşuyor! Neler Oldu? mask
Masterchef Sergen’e Torpil Şoku! Acun Medya’dan Karar Çıktı, 3 – 5 Güne Diskalifiyesi Verilebilir! Instagram Bunu Konuşuyor! Neler Oldu?
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Nefes Kesen Pozlar! Hırkasıyla Kapattı Ama Hayranları Çoktan Yandı! Bacaklarını Sergiledi, Alev Alev Yaktı… mask
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Nefes Kesen Pozlar! Hırkasıyla Kapattı Ama Hayranları Çoktan Yandı! Bacaklarını Sergiledi, Alev Alev Yaktı…
Oktay Kaynarca’dan Büyük Müjde! EDHO’nun Yerine Gelecek Diziye Giriş Yapıyor! ATV’yle Anlaşmayı Sağladı, Geri Dönüyor! Salı Günü Sallanacak! mask
Oktay Kaynarca’dan Büyük Müjde! EDHO’nun Yerine Gelecek Diziye Giriş Yapıyor! ATV’yle Anlaşmayı Sağladı, Geri Dönüyor! Salı Günü Sallanacak!
Arka Sokaklar Dizisinden Selin Ayrılıyor! Mesut Kafayı Duvarlara Sürtecek! “Yazıklar Olsun” Elleriyle Teslim Etti, Sonu Ölüm Oldu! Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisinden Selin Ayrılıyor! Mesut Kafayı Duvarlara Sürtecek! “Yazıklar Olsun” Elleriyle Teslim Etti, Sonu Ölüm Oldu! Neler Oluyor?
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Bornozlu Paylaşım! Jakuzi Önünde Verdiği Pozlar Nefesleri Kesti! Çağatay’ın Aşık Olma Sebebi Ortaya Çıktı! mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Bornozlu Paylaşım! Jakuzi Önünde Verdiği Pozlar Nefesleri Kesti! Çağatay’ın Aşık Olma Sebebi Ortaya Çıktı!
Pınar Deniz’in Eski Sevgilisi Kendisinden Bile Ünlü! Akıllardan Geçmedi ama Gerçekler Şoke Etti! Evlilik Arifesinde Ayrılmışlardı… mask
Pınar Deniz’in Eski Sevgilisi Kendisinden Bile Ünlü! Akıllardan Geçmedi ama Gerçekler Şoke Etti! Evlilik Arifesinde Ayrılmışlardı…
Demet Özdemir’den 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak Sözler! Annesi Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! Meğer Yıllar Önce… mask
Demet Özdemir’den 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak Sözler! Annesi Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! Meğer Yıllar Önce…
Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Hakkında Şok Gerçek! Ağızlar Açık Kaldı, Kimse Tahmin Edemedi! Çukur’un Yıldızı… mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Hakkında Şok Gerçek! Ağızlar Açık Kaldı, Kimse Tahmin Edemedi! Çukur’un Yıldızı…
İrem Derici’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıpkırmızı Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Minileri Giydi, Alev Alev Yaktı! “Yapma Şunu Bize” mask
İrem Derici’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıpkırmızı Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Minileri Giydi, Alev Alev Yaktı! “Yapma Şunu Bize”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sadakatsiz’in Akılsız Derin’i ve Yasak Elma’nın Pis Kumru’su Pişti Oldu! İki Kötü Karakter Birkaç Gün Arayla... “Yok Artık” Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz’in Akılsız Derin’i ve Yasak Elma’nın Pis Kumru’su Pişti Oldu! İki Kötü Karakter Birkaç Gün Arayla... “Yok Artık” Neler Oluyor?
Masterchef Sergen’e Torpil Şoku! Acun Medya’dan Karar Çıktı, 3 – 5 Güne Diskalifiyesi Verilebilir! Instagram Bunu Konuşuyor! Neler Oldu? mask
Masterchef Sergen’e Torpil Şoku! Acun Medya’dan Karar Çıktı, 3 – 5 Güne Diskalifiyesi Verilebilir! Instagram Bunu Konuşuyor! Neler Oldu?
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Nefes Kesen Pozlar! Hırkasıyla Kapattı Ama Hayranları Çoktan Yandı! Bacaklarını Sergiledi, Alev Alev Yaktı… mask
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sından Nefes Kesen Pozlar! Hırkasıyla Kapattı Ama Hayranları Çoktan Yandı! Bacaklarını Sergiledi, Alev Alev Yaktı…
Oktay Kaynarca’dan Büyük Müjde! EDHO’nun Yerine Gelecek Diziye Giriş Yapıyor! ATV’yle Anlaşmayı Sağladı, Geri Dönüyor! Salı Günü Sallanacak! mask
Oktay Kaynarca’dan Büyük Müjde! EDHO’nun Yerine Gelecek Diziye Giriş Yapıyor! ATV’yle Anlaşmayı Sağladı, Geri Dönüyor! Salı Günü Sallanacak!
Arka Sokaklar Dizisinden Selin Ayrılıyor! Mesut Kafayı Duvarlara Sürtecek! “Yazıklar Olsun” Elleriyle Teslim Etti, Sonu Ölüm Oldu! Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisinden Selin Ayrılıyor! Mesut Kafayı Duvarlara Sürtecek! “Yazıklar Olsun” Elleriyle Teslim Etti, Sonu Ölüm Oldu! Neler Oluyor?
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Bornozlu Paylaşım! Jakuzi Önünde Verdiği Pozlar Nefesleri Kesti! Çağatay’ın Aşık Olma Sebebi Ortaya Çıktı! mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Bornozlu Paylaşım! Jakuzi Önünde Verdiği Pozlar Nefesleri Kesti! Çağatay’ın Aşık Olma Sebebi Ortaya Çıktı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status