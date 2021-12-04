Seren Serengil’den Kafa Patlatan, Can Sıkan Açıklama! O Kadınlara Seslendi, Ağızları Açık Bıraktı! Tokat Gibi Çarptı, Canlı Yayında…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den kafa patlatan can sıkan açıklama geldi! Sözlerinin doğru olması birçok kişiyi rahatsız ederken; öyle şeyler dedi ki, ağızlar resmen açıklama yaptı! Tokat gibi çarpan sözlerini canlı yayında dile getiren Seren Serengil, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir sür önce canlı yayında gözyaşları içerisinde “4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir, ameliyat olmam gerekiyor. Bu ameliyatı olmazsam siroz olabilirim. Ameliyatın hayati riski var ama olmak zorundayım” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise aldatılan tüm kadınlara seslendi ve şok açıklamalarda bulundu. Aldatılan ve aldatan ilişkileri konu olarak ele alan Sadakatsiz dizisine tepkiler yağdıran Seren Serengil, şimdide…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.