Anasayfa/

Foto Galeri/

04 Ara 2021 - 17:23

Seren Serengil’den Kafa Patlatan, Can Sıkan Açıklama! O Kadınlara Seslendi, Ağızları Açık Bıraktı! Tokat Gibi Çarptı, Canlı Yayında…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den kafa patlatan can sıkan açıklama geldi! Sözlerinin doğru olması birçok kişiyi rahatsız ederken; öyle şeyler dedi ki, ağızlar resmen açıklama yaptı! Tokat gibi çarpan sözlerini canlı yayında dile getiren Seren Serengil, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…