- 01 Ara 2021 - 18:56 G: 01 Ara 2021 - 19:01

Survivor Ayşe Sarışın Bomba Oldu! Esmerliği Çöpe Attı, Yeni İmajıyla Instagram’ı Salladı! Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ününe ün katan Survivor Ayşe, sarışın oldu! Bununla birlikte birçok kişi “Sarışın bomba” yorumlarında bulundular. Esmerliğini kaldırıp çöpe atan Survivor Ayşe, yeni imajıyla Instagram’ı resmen salladı! Öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki, görenler şoke oldu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçmişti. Yarışmadan üçüncü olarak ayrılan Survivor Ayşe, yarışma sonrasında ise sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştı. Yarışma boyunca esmer olan Survivor Ayşe, teninin rengi açılınca sarışın olmaya karar verdi! İşte Survivor Ayşe’den gelen o paylaşım…

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01 Ara 2021 - 18:56 Ankara- Yaşam

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