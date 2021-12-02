Fatih Sultan Mehmet Nerede Ve Ne Zaman Öldü? Fatih Sultan Mehmet’in Kaç Yıl Yaşadığını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız? Gerçeği Duyan İnanamadı!

Osmanlı İmparatorluğu’nun büyümesinde ve sınırlarının genişlemesinde en etkili padişahlardan biri olan Fatih Sultan Mehmet, yaşamı ile tarih severleri şaşırtmayı başardı. Şimdilerde tarih severlerin sıkı sıkıya takip ettiği isimlerden biri olan Fatih Sultan Mehmet’in ölümü herkesi etkilerken; öldüğü yaş herkesi hayrete düşürdü. Öte yandan İstanbul fatihi olarak dünyaya nam salmış olan cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet’in başarı öyküsü de tarih severlerin küçük dilini yutturmayı başardı! Peki, Fatih Sultan Mehmet kaç yıl yaşadı? Fatih Sultan Mehmet nerede ve ne zaman öldü? İşte, detaylar…



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