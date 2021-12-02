Fatih Sultan Mehmet Nerede Ve Ne Zaman Öldü? Fatih Sultan Mehmet’in Kaç Yıl Yaşadığını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız? Gerçeği Duyan İnanamadı!
Osmanlı İmparatorluğu’nun büyümesinde ve sınırlarının genişlemesinde en etkili padişahlardan biri olan Fatih Sultan Mehmet, yaşamı ile tarih severleri şaşırtmayı başardı. Şimdilerde tarih severlerin sıkı sıkıya takip ettiği isimlerden biri olan Fatih Sultan Mehmet ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Osmanlı İmparatorluğu’nun büyümesinde ve sınırlarının genişlemesinde en etkili padişahlardan biri olan Fatih Sultan Mehmet, yaşamı ile tarih severleri şaşırtmayı başardı. Şimdilerde tarih severlerin sıkı sıkıya takip ettiği isimlerden biri olan Fatih Sultan Mehmet’in ölümü herkesi etkilerken; öldüğü yaş herkesi hayrete düşürdü. Öte yandan İstanbul fatihi olarak dünyaya nam salmış olan cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet’in başarı öyküsü de tarih severlerin küçük dilini yutturmayı başardı! Peki, Fatih Sultan Mehmet kaç yıl yaşadı? Fatih Sultan Mehmet nerede ve ne zaman öldü? İşte, detaylar…
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02 Ara 2021 - 21:58 - Kültür - Sanat
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.