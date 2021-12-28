- 28 Ara 2021 - 21:15

Kenan İmirzalıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Sinem Kobal İle Yaşları Dikkat Çekti

Şimdilerde sunuculuğunu üstlendiği “Kim Milyoner Olmak İster?” isimli yarışma programı ile ekranların vazgeçilmezi haline gelen Kenan İmirzalıoğlu, şu sıralar ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili detaylar...

Şimdilerde sunuculuğunu üstlendiği “Kim Milyoner Olmak İster?” isimli yarışma programı ile ekranların vazgeçilmezi haline gelen Kenan İmirzalıoğlu, şu sıralar ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. İkinci çocuğunun da kız olacağını öğrenen Kenan İmirzalıoğlu hayranları ise, yakışıklı oyuncuyu çoktan yakın markaja almış bulunuyor. Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili herkesi şaşırtan en önemli detay yaşı oldu! Peki, Kenan İmirzalıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Kenan İmirzalıoğlu evli mi, eşi kim? Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal’ın arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…

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28 Ara 2021 - 21:15 - Magazin

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Kenan İmirzalıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Sinem Kobal İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Kenan İmirzalıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Sinem Kobal İle Yaşları Dikkat Çekti
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