- 02 Ara 2021 - 11:52 G: 02 Ara 2021 - 12:27

Masterchef Hamza’nın Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Tek Paylaşımla Aşklarını Haykırdılar, İlk Açıklama Geldi! “Hayırlı Olsun Hamza”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hamza’nın aşkı yine Masterchef’te çıktı! Tek paylaşımla aşklarını haykırdıklarını dile getiren takipçilerine dair ilk açıklama ise resmen geldi! Birçok kişi Hamza Mercimek’in o paylaşımına “Hayırlı olsun Hamza” yorumlarını yapmışlardı ama gerçekler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan ilk elenen isimlerden biri olan Masterchef Hamza, her ne kadar sevilmese bile elenmesinin erken olduğu yönünde yorumlar gündeme düşmüştü. Masterchef yarışmasından sonra yeniden ana kadroya dönmek için savaş veren Hamza Mercimek, yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştı. İlkinde Azize’yi daha sonra Görkem’i ana kadroya taşıyan Masterchef Hamza’nın gelmemesi tepkilere neden olmuştu. Şimdi ise yeni aşkı resmen ortaya çıktı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Ara 2021 - 11:52 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mine Koşan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Mine Koşan Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Mine Koşan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Mine Koşan Kimdir, Aslen Nerelidir?
Derya Baykal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Ferhan Şensoy İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Derya Baykal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Ferhan Şensoy İle Yaşları Dikkat Çekti
Yasmin Erbil, Ne Sansür Dinledi, Ne Laf! Babasından İzin Alıp, Her Yerini Gösterdi! Fizik Şov Yaptı, Cesaretini Gösterdi! Alev Alev… mask
Yasmin Erbil, Ne Sansür Dinledi, Ne Laf! Babasından İzin Alıp, Her Yerini Gösterdi! Fizik Şov Yaptı, Cesaretini Gösterdi! Alev Alev…
Temizlik Benim İşim Kadir İlk Kez Anlattı! Babası Resmen Eziyet Çektirmiş, Çocukluğu İşkenceye Dönüşmüş! “Böyle Baba Olmaz Olsun” mask
Temizlik Benim İşim Kadir İlk Kez Anlattı! Babası Resmen Eziyet Çektirmiş, Çocukluğu İşkenceye Dönüşmüş! “Böyle Baba Olmaz Olsun”
Camdaki Kız’ın Sedat’ı Acun Ilıcalı’yla Can Ciğer Kuzu Sarma! Öyle Bir Video Ortaya Çıktı Ki, Hadise Asıldıkça Asıldı! Önce TV8, Sonra Kanal D… mask
Camdaki Kız’ın Sedat’ı Acun Ilıcalı’yla Can Ciğer Kuzu Sarma! Öyle Bir Video Ortaya Çıktı Ki, Hadise Asıldıkça Asıldı! Önce TV8, Sonra Kanal D…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Altına Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Fiziğiyle Şov Yaptı, Sırtıyla Yakıp Yıktı! Midi Boy Elbisesiyle Alev Alev… “Alişan Görmesin” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Altına Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Fiziğiyle Şov Yaptı, Sırtıyla Yakıp Yıktı! Midi Boy Elbisesiyle Alev Alev… “Alişan Görmesin”
Masterchef Dilara’dan Aşk İtirafı Geldi! Sergen’e Olan Aşkını Resmen Haykırdı! Önce Sarmaş Dolaş Sonra El Ele… Acun Ilıcalı’dan İzin İstemişlerdi… mask
Masterchef Dilara’dan Aşk İtirafı Geldi! Sergen’e Olan Aşkını Resmen Haykırdı! Önce Sarmaş Dolaş Sonra El Ele… Acun Ilıcalı’dan İzin İstemişlerdi…
Kenan İmirzalıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Sinem Kobal İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Kenan İmirzalıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Sinem Kobal İle Yaşları Dikkat Çekti
Müge Anlı Gözyaşlarını Tutamadı, Makyajı Darmaduman Oldu! Acılı Baba Liseli Kızının… Hüngür Hüngür Ağlattı! Başına Öyle Bir Bela Geldi Ki… mask
Müge Anlı Gözyaşlarını Tutamadı, Makyajı Darmaduman Oldu! Acılı Baba Liseli Kızının… Hüngür Hüngür Ağlattı! Başına Öyle Bir Bela Geldi Ki…
Hasan Can Kaya Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyan Gören Şaştı Kaldı... İşte Konuşanlar Hasan Can Kaya'nın Memleketi mask
Hasan Can Kaya Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyan Gören Şaştı Kaldı... İşte Konuşanlar Hasan Can Kaya'nın Memleketi
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mine Koşan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Mine Koşan Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Mine Koşan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Mine Koşan Kimdir, Aslen Nerelidir?
Derya Baykal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Ferhan Şensoy İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Derya Baykal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Ferhan Şensoy İle Yaşları Dikkat Çekti
Yasmin Erbil, Ne Sansür Dinledi, Ne Laf! Babasından İzin Alıp, Her Yerini Gösterdi! Fizik Şov Yaptı, Cesaretini Gösterdi! Alev Alev… mask
Yasmin Erbil, Ne Sansür Dinledi, Ne Laf! Babasından İzin Alıp, Her Yerini Gösterdi! Fizik Şov Yaptı, Cesaretini Gösterdi! Alev Alev…
Temizlik Benim İşim Kadir İlk Kez Anlattı! Babası Resmen Eziyet Çektirmiş, Çocukluğu İşkenceye Dönüşmüş! “Böyle Baba Olmaz Olsun” mask
Temizlik Benim İşim Kadir İlk Kez Anlattı! Babası Resmen Eziyet Çektirmiş, Çocukluğu İşkenceye Dönüşmüş! “Böyle Baba Olmaz Olsun”
Camdaki Kız’ın Sedat’ı Acun Ilıcalı’yla Can Ciğer Kuzu Sarma! Öyle Bir Video Ortaya Çıktı Ki, Hadise Asıldıkça Asıldı! Önce TV8, Sonra Kanal D… mask
Camdaki Kız’ın Sedat’ı Acun Ilıcalı’yla Can Ciğer Kuzu Sarma! Öyle Bir Video Ortaya Çıktı Ki, Hadise Asıldıkça Asıldı! Önce TV8, Sonra Kanal D…
Hangi Burç Empati Yoksunudur? Hangi Burç Karşı Tarafı Asla Anlamaz? mask
Hangi Burç Empati Yoksunudur? Hangi Burç Karşı Tarafı Asla Anlamaz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status