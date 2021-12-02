Masterchef Hamza’nın Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Tek Paylaşımla Aşklarını Haykırdılar, İlk Açıklama Geldi! “Hayırlı Olsun Hamza”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hamza’nın aşkı yine Masterchef’te çıktı! Tek paylaşımla aşklarını haykırdıklarını dile getiren takipçilerine dair ilk açıklama ise resmen geldi! Birçok kişi Hamza Mercimek’in o paylaşımına “Hayırlı olsun Hamza” yorumlarını yapmışlardı ama gerçekler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan ilk elenen isimlerden biri olan Masterchef Hamza, her ne kadar sevilmese bile elenmesinin erken olduğu yönünde yorumlar gündeme düşmüştü. Masterchef yarışmasından sonra yeniden ana kadroya dönmek için savaş veren Hamza Mercimek, yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştı. İlkinde Azize’yi daha sonra Görkem’i ana kadroya taşıyan Masterchef Hamza’nın gelmemesi tepkilere neden olmuştu. Şimdi ise yeni aşkı resmen ortaya çıktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.