Masterchef Hamza’nın Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Tek Paylaşımla Aşklarını Haykırdılar, İlk Açıklama Geldi! “Hayırlı Olsun Hamza”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan ilk elenen isimlerden biri olan Masterchef Hamza, her ne kadar sevilmese bile elenmesinin erken olduğu yönünde yorumlar gündeme düşmüştü. Masterchef yarışmasından sonra yeniden ana kadroya dönmek için savaş veren Hamza Mercimek, yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştı. İlkinde Azize’yi daha sonra Görkem’i ana kadroya taşıyan Masterchef Hamza’nın gelmemesi tepkilere neden olmuştu. Şimdi ise yeni aşkı resmen ortaya çıktı!

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