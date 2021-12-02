Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu O Ses Türkiye'ye Yıllar Önce Katılmış! Öyle Bir Video Ortaya Çıktı Ki, Hadise Asıldıkça Asıldı! Önce TV8, Sonra Kanal D…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde adını Sedat olarak duyuran Feyyaz Şerifoğlu’nun ünlü olmak için her şeyi yaptığı resmen ortaya çıktı! Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Can karakteriyle çok sevilen Feyyaz Şerifoğlu’nun Hadise’yi bile etkisi altına aldığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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