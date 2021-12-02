02 Ara 2021 - 12:04 Güncelleme: 02 Ara 2021 - 12:05
Temizlik Benim İşim Kadir İlk Kez Anlattı! Babası Resmen Eziyet Çektirmiş, Çocukluğu İşkenceye Dönüşmüş! “Böyle Baba Olmaz Olsun”
FOX TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Temizlik Benim İşim programında sunucu olarak yer alan Kadir Ezildi, babası hakkında şok sözlere yer verdi. Babasının yaptıkları birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı ve “Resmen eziyet etmiş” yorumlarına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Hal ve hareketleriyle çok sevilen Kadir Ezildi’nin çocukluğunda yaşadıklarını anlatması ise “Böyle baba olmaz olsun” yorumlarının yapılmasına neden oldu. Peki, Kadir Ezildi neler anlattı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.