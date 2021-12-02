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02 Ara 2021 - 12:04

Temizlik Benim İşim Kadir İlk Kez Anlattı! Babası Resmen Eziyet Çektirmiş, Çocukluğu İşkenceye Dönüşmüş! “Böyle Baba Olmaz Olsun”

FOX TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Temizlik Benim İşim programında sunucu olarak yer alan Kadir Ezildi, babası hakkında şok sözlere yer verdi. Babasının yaptıkları birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı ve “Resmen eziyet etmiş” yorumlarına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…