Masterchef Yarışmasında Diskalifiye Şoku! Yarışmacılar Canlı Yayında Birbirine Girdi, Güvenlik Çağrıldı...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te diskalifiye şoku! Yarışmacılar canlı yayın demediler, birbirine girdileri! Güvenlikler devreye girecekti, son anda sakinleştiler. İkilinin birbiriyle kavgası ise şefler ve seyirciler tarafından dalga konusu oldu! Yarışmanın son dakikalarında öyle bir olay yaşandı ki, görenler şok oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümünde Kıbrıs yemekleri yapıldı. Kıbrıs’ın en bilindik yemeklerini yapan yarışmacılar birde birbirlerine bağlanınca; sinirler iyice gerildi! Kırmızı ve Mavi takım arasındaki rekabetin hezimetine ise yine Mavi takım uğradı! Yemekler servis edilmeden hemen önce ise Safanur ve Dilara birbirine girince diskalifiye iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.