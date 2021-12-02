Anasayfa/

Foto Galeri/

02 Ara 2021 - 12:55

Masterchef Yarışmasında Diskalifiye Şoku! Yarışmacılar Canlı Yayında Birbirine Girdi, Güvenlik Devreye Girdi! Dalga Konusu Oldular…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te diskalifiye şoku! Yarışmacılar canlı yayın demediler, birbirine girdileri! Güvenlikler devreye girecekti, son anda sakinleştiler. İkilinin birbiriyle kavgası ise şefler ve seyirciler tarafından dalga konusu oldu! Yarışmanın son dakikalarında öyle bir olay yaşandı ki, görenler şok oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…