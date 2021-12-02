- 02 Ara 2021 - 13:26 G: 02 Ara 2021 - 13:35

Defne Samyeli’nden Ateş Eden Yatak Pozu! 49’luk Defne Samyeli, 18’lik Kızlara Taş Çıkarttı! Bembeyaz Çarşafları Üzerinde…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli’nden ateş eden yatak pozu! 49 yaşındaki güzel oyuncu, 18’lik genç kızlara taş çıkardı! Bembeyaz çarşafların üzerinde poz veren güzel oyuncu, hayranlarını da cayır cayır yaktı! Güzelliğiyle ağızları açık bırakan Defne Samyeli, sosyal medyayı salladı! İşte Defne Samyeli’nden gelen o şok pozlar…

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan güzel oyuncu Defne Samyeli, sahnelerde boy göstermeye başladı. Oyunculuk kariyerine kısa bir süre ara veren güzel isim sesiyle hayranlarını mest etmeye devam ediyor. Sahnede çekilen fotoğraflarını paylaşan güzel isim Samyeli, cesaretini ise giydiği kıyafetlerle gösteriyor. Şimdi ise bembeyaz çarşaflar üzerinde bir paylaşım yapan Samyeli, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte o paylaşım…

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02 Ara 2021 - 13:26 Ankara- Yaşam

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Defne Samyeli’nden Ateş Eden Yatak Pozu! 49’luk Defne Samyeli, 18’lik Kızlara Taş Çıkarttı! Bembeyaz Çarşafları Üzerinde… mask
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