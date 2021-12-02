Bazı insanlar inanılmaz derecede pozitif oluyor. Bu tavırları ile sık sık sorunları ardında bırakan o insanların benzer burçlara sahip olması ise, astrologlarca yapılan çalışmalar sonucuna kanıtlanmış bulunuyor. Öte yandan Zodyak kuşağının sürekli olarak hayatı pembe gören o burçlarını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor. Peki, hangi burç prenses gibidir? İşte sürekli hayatı pembe gören burçlar…



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