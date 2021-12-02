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02 Ara 2021 - 14:26

Yasak Elma Dizisinde Kumru Hayatının Hatasını Yaptı! Diziden Çıkmasına Ramak Kaldı, Yönetmen Kararını Verebilir! “Hoşça Kal Kumru”

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Kumru hayatının hatasını yaptı! Bunun üzerine birçok kişi diziden çıkmasına ramak kaldığını dile getiren yorumlarda bulundu. Yönetmen ise kararını verdiği açıklanırken; “Hoşça kal Kumru” yorumları ise arka arkaya geldi. Peki, neler oluyor?