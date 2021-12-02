Yasak Elma Dizisinde Kumru Hayatının Hatasını Yaptı! Diziden Çıkmasına Ramak Kaldı, Yönetmen Kararını Verebilir! “Hoşça Kal Kumru”
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Kumru hayatının hatasını yaptı! Bunun üzerine birçok kişi diziden çıkmasına ramak kaldığını dile getiren yorumlarda bulundu. Yönetmen ise kararını verdiği açıklanırken; “Hoşça kal Kumru” yorumları ise arka arkaya geldi. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Kumru’nun planlarının terse yatması üzerine Yıldız ise eline şok bir koz geçirmişti. Dikkatleri üzerine çeken son bölümden sonra Çağatay ve Kumru’nun sevgilisi olması şoke etmişti. Peki, Kumru nasıl bir hata yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.