Kadir İnanır’dan Haber Geldi! Beyin Kanaması Geçirip, Hastaneye Alınmıştı… Son Durumu Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu!

Yeşilçam’ın usta isimlerinden biri olan ve aldığı roller ile hafızalara kazınan Kadir İnanır, bir süredir geçirdiği rahatsız nedeniyle zor günler yaşıyor. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayranlarını tedirgin eden Kadir İnanır’ın sağlık durumu ile ilgili beklenen açıklama nihayet geldi. Kadir İnanır’ın hayranlarını yakından ilgilendiren o açıklamadaki fotoğraf ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır’ın hastalığı ne? Kadir İnanır iyileşti mi? İşte, detaylar…



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