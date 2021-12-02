Kadir İnanır’dan Haber Geldi! Beyin Kanaması Geçirip, Hastaneye Alınmıştı… Son Durumu Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu!
Yeşilçam’ın usta isimlerinden biri olan ve aldığı roller ile hafızalara kazınan Kadir İnanır, bir süredir geçirdiği rahatsız nedeniyle zor günler yaşıyor. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayranlarını tedirgin eden Kadir İnanır ile ilgili son bilgiler haberimizde...
Yeşilçam’ın usta isimlerinden biri olan ve aldığı roller ile hafızalara kazınan Kadir İnanır, bir süredir geçirdiği rahatsız nedeniyle zor günler yaşıyor. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayranlarını tedirgin eden Kadir İnanır’ın sağlık durumu ile ilgili beklenen açıklama nihayet geldi. Kadir İnanır’ın hayranlarını yakından ilgilendiren o açıklamadaki fotoğraf ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır’ın hastalığı ne? Kadir İnanır iyileşti mi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
02 Ara 2021 - 14:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.