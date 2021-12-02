- 02 Ara 2021 - 14:48 G: 02 Ara 2021 - 15:03

Ebru Şallı Ateş Püskürdü, Ağzına Geleni Saydı! Instagram’ı Resmen İnletti, Ortalık Karıştı! “Ne Ara Bu Kadar…”

Bir süredir çeşitli acıları arka arkaya yaşamaya başlamış olan Ebru Şallı, zor günleri geride bıraktı. Önce oğlunu, ardından ise babasını toprağa veren Ebru Şallı

Bir süredir çeşitli acıları arka arkaya yaşamaya başlamış olan Ebru Şallı, zor günleri geride bıraktı. Önce oğlunu, ardından ise babasını toprağa veren Ebru Şallı’nın kendi sosyal medya hesabından reklam içerikli bir paylaşım yapması Şallı’nın destekçilerinin tepkisine yol açtı. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Ebru Şallı, adeta ateş püskürdü! Peki, Ebru Şallı ne dedi? Ebru Şallı reklam içerikli paylaşımını eleştiren takipçilerine neler söyledi? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

02 Ara 2021 - 14:48 - Magazin

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