Masterchef’te İki Yarışmacı Birbirine Girdi! Şeflerin Gözü Önünde Ortalık Karıştı! “Güvenlik Çağıracaktık Az Daha”
Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde farklı bir konsept ile seyircisinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında dört farklı yarışmacı birbirine girdi. İşte sevilen yarışmada yaşanan olayla ilgili son detaylar...
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı haline gelmiş olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yayınlanan son bölümünde skandal kavgalara ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde farklı bir konsept ile seyircisinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında dört farklı yarışmacı birbirine girdi. Seyirciyi adeta şoke eden o anlar MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının jüri üyesini de harekete geçirdi! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında neler oluyor? MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında kavga eden isimler kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
02 Ara 2021 - 14:52 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.