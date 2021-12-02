Masterchef’te İki Yarışmacı Birbirine Girdi! Şeflerin Gözü Önünde Ortalık Karıştı! “Güvenlik Çağıracaktık Az Daha”

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı haline gelmiş olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yayınlanan son bölümünde skandal kavgalara ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde farklı bir konsept ile seyircisinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında dört farklı yarışmacı birbirine girdi. Seyirciyi adeta şoke eden o anlar MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının jüri üyesini de harekete geçirdi! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında neler oluyor? MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında kavga eden isimler kim? İşte, detaylar…



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