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02 Ara 2021 - 14:58

Buse Varol’dan Üçüncü Çocuk Açıklaması! Daha Geçenlerde Boşanacakları Konuşuluyordu, Sözleri Şoke Etti! Tüm Bebek Planları Ortaya Çıktı! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’dan üçüncü çocuk açıklaması resmen geldi! Kısa bir süre önce Alişan’la boşanacakları konuşulan Buse Varol’un 3. Çocuk planları ise gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda minik kızı Eliz’i kucağına alan Buse Varol, bebek planlarıyla şoke etti. Peki, neler oluyor?