Buse Varol’dan Üçüncü Çocuk Açıklaması! Daha Geçenlerde Boşanacakları Konuşuluyordu, Sözleri Şoke Etti! Tüm Bebek Planları Ortaya Çıktı! Meğer…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’dan üçüncü çocuk açıklaması resmen geldi! Kısa bir süre önce Alişan’la boşanacakları konuşulan Buse Varol’un 3. Çocuk planları ise gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda minik kızı Eliz’i kucağına alan Buse Varol, bebek planlarıyla şoke etti. Peki, neler oluyor?
Habertürk’ten Tolga Aslan’a konuşan Buse Varol, şok açıklamalarda bulundu. Ünlü modacı Hakan Akkaya’nın defile düzenlediği mekana katılarak; sosyal medyada paylaşımlar yapan Buse Varol, çıkışta ise merak edilen soruları cevapladı. Defile sonrasında “Hakan'ın yaptığı defileler acayip güzel olduğu için çok merak ediyorum” yorumlarında bulunan Buse Varol, çocuk hakkında şok sözlerde bulundu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.