Masterchef’te Kazanan Takım İfşalandı! Masterchef Kahini Durmak Nedir Bilmiyor, Acun Ilıcalı İpini Kesecek! Sergen İçin Kritik…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kazanan takım ifşalandı! Masterchef’i sık sık ifşalayan Masterchef Kahini, durmak nedir bilmedi ve son ifşayı açıkladı. Bunun üzerine birçok kişi “Bu kez Acun Ilıcalı ipini kesecek” yorumlarında bulundu! Sergen için kritik bir durum olan bu durum ise ağızları açık bıraktı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Kırmızı takım ve Mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele verilmişti. Kıbrıs yemeklerini yaparak en iyi tabağı yapmaya çalışan takımlardan kazanan takım ise Kırmızı olmuştu! Peki, Mavi ve Kırmızı takım arasında kazanan takım hangisi oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.