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02 Ara 2021 - 15:57

Masterchef’te Kazanan Takım İfşalandı! Masterchef Kahini Durmak Nedir Bilmiyor, Acun Ilıcalı İpini Kesecek! Sergen İçin Kritik…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kazanan takım ifşalandı! Masterchef’i sık sık ifşalayan Masterchef Kahini, durmak nedir bilmedi ve son ifşayı açıkladı. Bunun üzerine birçok kişi “Bu kez Acun Ilıcalı ipini kesecek” yorumlarında bulundu! Sergen için kritik bir durum olan bu durum ise ağızları açık bıraktı!