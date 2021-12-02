Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Acı Ölüm! Vedası Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Fahriye Evcen Değil Ama O İsim Vedasını Duyurdu!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde acı ölüm… Seyirciler gözyaşlarını tutamadı, yürekler sızım sızım sızladı! Fahriye Evcen değil ama dizisinin kemik isimlerinden birisi resmen diziye veda etti. Başına gelen belayla izleyicinin kanını donduran ve içlerini titreten veda resmen gerçekleşti!
Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ilk bölümü büyük yankı uyandırmıştı. Türk örf ve adetlerini konu olarak alan Alparslan Büyük Selçuklu izleyenlerin ise göğsünü resmen kabartıyor. Her bölümünde ayrı bir heyecanın yaşandığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ise bir isimin acılar içerisinde öldüğü ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.