- 02 Ara 2021 - 17:53 G: 02 Ara 2021 - 18:15

Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Acı Ölüm! Vedası Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Fahriye Evcen Değil Ama O İsim Vedasını Duyurdu! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde acı ölüm… Seyirciler gözyaşlarını tutamadı, yürekler sızım sızım sızladı! Fahriye Evcen değil ama dizisinin kemik isimlerinden birisi resmen diziye veda etti. Başına gelen belayla izleyicinin kanını donduran ve içlerini titreten veda resmen gerçekleşti!

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ilk bölümü büyük yankı uyandırmıştı. Türk örf ve adetlerini konu olarak alan Alparslan Büyük Selçuklu izleyenlerin ise göğsünü resmen kabartıyor. Her bölümünde ayrı bir heyecanın yaşandığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ise bir isimin acılar içerisinde öldüğü ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Ara 2021 - 17:53 Ankara- Yaşam

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