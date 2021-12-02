Alişan’ın Yeni Dizisi Resmen Ortaya Çıktı! Öyle Bir Yapımla Geliyor Ki, Paraya Para Demeyecek! Dizi İçin Tüm İmajını Değiştirdi! “Bu Ne Hal Alişan”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın yeni dizisi ortaya çıktı! Kısa bir düre önce TRT1’de bir sabah programı yapacağını dile getiren Alişan, dizisiyle ağızları açık bıraktı! Öyle bir yapımla çalışmaya başladı ki, görenler “Paraya para demeyecek tamam ama bu ne hal Alişan” yorumlarında bulundu çünkü dizisi için tüm imajı komple değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son geçtiğimiz aylarda Demet Akalın’la sunmuş olduğu “Demet ve Alişan ile Sabah Sabah” programının yayından kaldırılması üzerine eşi Buse Varol’la birlikte tatile çıkmıştı. Tatil dönüşünde rahat bir nefes alacakken; kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden Selçuk Tektaş, Alişan’ın tüm hayatını değiştirmişti ve tüm planlarını ertelemişti. Hayata yeni yeni dönen Alişan, şimdi ise kararını verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.