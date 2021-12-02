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02 Ara 2021 - 18:59

Alişan’ın Yeni Dizisi Resmen Ortaya Çıktı! Öyle Bir Yapımla Geliyor Ki, Paraya Para Demeyecek! Dizi İçin Tüm İmajını Değiştirdi! “Bu Ne Hal Alişan”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın yeni dizisi ortaya çıktı! Kısa bir düre önce TRT1’de bir sabah programı yapacağını dile getiren Alişan, dizisiyle ağızları açık bıraktı! Öyle bir yapımla çalışmaya başladı ki, görenler “Paraya para demeyecek tamam ama bu ne hal Alişan” yorumlarında bulundu çünkü dizisi için tüm imajı komple değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…