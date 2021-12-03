- 03 Ara 2021 - 10:29 G: 03 Ara 2021 - 10:36

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Fikret’in Üzeri Çizildi! Züleyha Hata Üzerine Hata Yaptı, Seyirci Delirdi! “Bunları Mı İzliyoruz?”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Fikret’in üzeri çizildi! Züleyha hayatının hatasını yaparken; seyirci ise adeta delirdi. Birçok kişi ekranlara gelen sahnelere; “Bunları mı izliyoruz biz çocuklarımızla” yorumlarını yaptılar. Her sezon farklı bir diziymiş gibi ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova’da bir başrol daha resmen ayrılıyor!

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde Züleyha ve Mehmet’in yakınlaşması tepkilere neden oldu. Dikkatleri üzerine çeken Bir Zamanlar Çukurova dizisinde son dakika olayı yaşandı ve Fikret kararını resmen verdi! Peki, neler oluyor?

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03 Ara 2021 - 10:29 Ankara- Yaşam

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