Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Fikret’in Üzeri Çizildi! Züleyha Hata Üzerine Hata Yaptı, Seyirci Delirdi! “Bunları Mı İzliyoruz?”
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Fikret’in üzeri çizildi! Züleyha hayatının hatasını yaparken; seyirci ise adeta delirdi. Birçok kişi ekranlara gelen sahnelere; “Bunları mı izliyoruz biz çocuklarımızla” yorumlarını yaptılar. Her sezon farklı bir diziymiş gibi ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova’da bir başrol daha resmen ayrılıyor!
Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde Züleyha ve Mehmet’in yakınlaşması tepkilere neden oldu. Dikkatleri üzerine çeken Bir Zamanlar Çukurova dizisinde son dakika olayı yaşandı ve Fikret kararını resmen verdi! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.