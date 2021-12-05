- 05 Ara 2021 - 09:05 G: 05 Ara 2021 - 09:08

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Duygu Koz İle Yaşları Dikkat Çekti

Bir süredir Güldür Güldür Show isimli eğlence programında canlandırdığı Bilal karakteri ile özdeşmiş olan Onur Buldu’nun ekranlardan uzak bir isim olan eşi, güzelliği ile herkesi mest etti. İşte Onur Buldu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bir süredir Güldür Güldür Show isimli eğlence programında canlandırdığı Bilal karakteri ile özdeşmiş olan Onur Buldu’nun ekranlardan uzak bir isim olan eşi, güzelliği ile herkesi mest etti. Ünlü oyunculara ve mankenlere taş çıkartacak güzellikte olan onur Buldu’nun eşi, ikili arasındaki yaş farkını merak ettirmeye başladı! Peki, Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu evli mi, eşi kim, eşi ne iş yapıyor? Onur Buldu ile eşi Duygu Koz arasında kaç yaş var? İşte, detaylar…


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05 Ara 2021 - 09:05 - Magazin

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Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Duygu Koz İle Yaşları Dikkat Çekti mask
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