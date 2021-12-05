Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Duygu Koz İle Yaşları Dikkat Çekti
Bir süredir Güldür Güldür Show isimli eğlence programında canlandırdığı Bilal karakteri ile özdeşmiş olan Onur Buldu’nun ekranlardan uzak bir isim olan eşi, güzelliği ile herkesi mest etti. İşte Onur Buldu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir süredir Güldür Güldür Show isimli eğlence programında canlandırdığı Bilal karakteri ile özdeşmiş olan Onur Buldu’nun ekranlardan uzak bir isim olan eşi, güzelliği ile herkesi mest etti. Ünlü oyunculara ve mankenlere taş çıkartacak güzellikte olan onur Buldu’nun eşi, ikili arasındaki yaş farkını merak ettirmeye başladı! Peki, Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu evli mi, eşi kim, eşi ne iş yapıyor? Onur Buldu ile eşi Duygu Koz arasında kaç yaş var? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
05 Ara 2021 - 09:05 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.