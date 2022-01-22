- 22 Oca 2022 - 00:43

Camdaki Kız Melisa’sı Yüsra Geyik Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Dizideki Sevgilisi Enis Arıkan İle Yaşları Dikkat Çekti

Camdaki Kız Melisa’sı Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Camdaki Kız Melisa’sı Yüsra Geyik’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

Şimdilerde Camdaki Kız dizisinin Melisa karakterine hayat vermeye başlayan Yüsra Geyik, yaptığı cüretkar paylaşımlar ile takipçilerinin yüreğini adeta ağızlara getirdi. Canlandırdığı karakterin gizemi ile de televizyon izleyicisinin dikkatlerini üzerine çeken Yüsra Geyik, sosyal medya kullanıcılarının sıkı markajına o pozlardan hemen sonra girdi. Öte yandan Yüsra Geyik’in yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Camdaki Kız Melisa’sı Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Camdaki Kız Melisa’sı Yüsra Geyik’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…


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22 Oca 2022 - 00:43 - Magazin

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