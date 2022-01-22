Camdaki Kız Melisa’sı Yüsra Geyik Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Dizideki Sevgilisi Enis Arıkan İle Yaşları Dikkat Çekti
Camdaki Kız Melisa’sı Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Camdaki Kız Melisa’sı Yüsra Geyik’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
Şimdilerde Camdaki Kız dizisinin Melisa karakterine hayat vermeye başlayan Yüsra Geyik, yaptığı cüretkar paylaşımlar ile takipçilerinin yüreğini adeta ağızlara getirdi. Canlandırdığı karakterin gizemi ile de televizyon izleyicisinin dikkatlerini üzerine çeken Yüsra Geyik, sosyal medya kullanıcılarının sıkı markajına o pozlardan hemen sonra girdi. Öte yandan Yüsra Geyik’in yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Camdaki Kız Melisa’sı Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Camdaki Kız Melisa’sı Yüsra Geyik’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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22 Oca 2022 - 00:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.