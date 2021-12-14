Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin. Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyan Gören Şaştı Kaldı... İşte Ebru Şahin'in Memleketi
Destan dizisi ile yeniden seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Ebru Şahin, şimdilerin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Destan dizisinin sezona giriş yapar yapmaz reytinglerin zirvesine oturması ile birlikte popülerliğini daha da artıran Ebru Şahin ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Destan dizisi ile yeniden seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Ebru Şahin, şimdilerin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Destan dizisinin sezona giriş yapar yapmaz reytinglerin zirvesine oturması ile birlikte popülerliğini daha da artıran Ebru Şahin, dizinin izleyicisi tarafından hemen sıkı takibe alındı. Bir süredir basketbolcu Cedi Osman ile birlikteliğine de devam eden Ebru Şahin, seyircisini en çok memleketi ile şaşırttı! Peki, Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin kimdir, aslen nerelidir? Ebru Şahin kaç yaşında? Ebru Şahin’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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14 Ara 2021 - 22:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.