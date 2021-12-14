Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin. Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyan Gören Şaştı Kaldı... İşte Ebru Şahin'in Memleketi

Destan dizisi ile yeniden seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Ebru Şahin, şimdilerin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Destan dizisinin sezona giriş yapar yapmaz reytinglerin zirvesine oturması ile birlikte popülerliğini daha da artıran Ebru Şahin, dizinin izleyicisi tarafından hemen sıkı takibe alındı. Bir süredir basketbolcu Cedi Osman ile birlikteliğine de devam eden Ebru Şahin, seyircisini en çok memleketi ile şaşırttı! Peki, Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin kimdir, aslen nerelidir? Ebru Şahin kaç yaşında? Ebru Şahin’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…



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