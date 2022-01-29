Hangi Burç Sürekli Kavga Eder? İşte Şiddet Eğilimli Olan Burçlar…

Bazı insanların buluttan dahi nem kapıp kavga çıkarması çevresindeki insan için tuhaf gelebiliyor. Ancak o insanların bu yönü, diğer karakterler özelliklerinde de olduğu gibi doğrudan burçlar ile ilişki içerisinde gelişiyor. Evet, bazı burcun insanları dünyaya adeta kavga etmek için gelmiş bulunuyor. Her fırsatta kavga çıkaran insanlar, içlerinde var olan o hissi bu şekilde dışarıya atıyor. Öte yandan Zodyak kuşağının o kavgacı burçlarını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç sürekli kavga eder? İşte şiddet eğilimli burçlar…



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