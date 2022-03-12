Jackie Chan Gibi Kavgacı Burçlar Hangisidir? İşte Kavgada Canınıza Okuyacak O Burçlar…
Bazı insanların buluttan dahi nem kapıp kavga çıkarması çevresindeki insan için tuhaf gelebiliyor. Ancak o insanların bu yönü, diğer karakterler özelliklerinde de olduğu gibi doğrudan burçlar ile ilişki içerisinde gelişiyor. Sizde sürekli kavga eden burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bazı insanların buluttan dahi nem kapıp kavga çıkarması çevresindeki insan için tuhaf gelebiliyor. Ancak o insanların bu yönü, diğer karakterler özelliklerinde de olduğu gibi doğrudan burçlar ile ilişki içerisinde gelişiyor. Evet, bazı burcun insanları dünyaya adeta kavga etmek için gelmiş bulunuyor. Her fırsatta kavga çıkaran insanlar, içlerinde var olan o hissi bu şekilde dışarıya atıyor. Öte yandan Zodyak kuşağının o kavgacı burçlarını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç sürekli kavga eder? İşte şiddet eğilimli burçlar…
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12 Mar 2022 - 12:25 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.