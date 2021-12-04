Hangi Burç Ölümsüzdür? İşte Akıllardan Çıkmayacak, Hep Hatırlanacak Burçlar…
Her insanı atlatmak kolay olmuyor. Bazı insanlar kolayca unutulabiliyorken, bazı insanlar bir ömür insanın aklından çıkmıyor. Gerek çekiciliği, gerek sıcak kanlılığı, gerek ise, güçlü bir cinsel yaşam yaşantı yaşatması ile hafızalara kaşınan o insanlarla ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Her insanı atlatmak kolay olmuyor. Bazı insanlar kolayca unutulabiliyorken, bazı insanlar bir ömür insanın aklından çıkmıyor. Gerek çekiciliği, gerek sıcak kanlılığı, gerek ise, güçlü bir cinsel yaşam yaşantı yaşatması ile hafızalara kaşınan o insanların Zodyak kuşağının üç burcundan çıkıyor olması ise, astrologları asla şaşırtmıyor. Bir süredir bu konu üzerine araştırma yapan astrologlar, o üç burcun hep hatırlanacağını açıklamış bulunuyor! Peki, hangi burç ölümsüzdür? İşte akıllardan çıkmayacak, hep hatırlanacak burçlar…
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04 Ara 2021 - 00:01 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.