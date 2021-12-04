Her insanı atlatmak kolay olmuyor. Bazı insanlar kolayca unutulabiliyorken, bazı insanlar bir ömür insanın aklından çıkmıyor. Gerek çekiciliği, gerek sıcak kanlılığı, gerek ise, güçlü bir cinsel yaşam yaşantı yaşatması ile hafızalara kaşınan o insanların Zodyak kuşağının üç burcundan çıkıyor olması ise, astrologları asla şaşırtmıyor. Bir süredir bu konu üzerine araştırma yapan astrologlar, o üç burcun hep hatırlanacağını açıklamış bulunuyor! Peki, hangi burç ölümsüzdür? İşte akıllardan çıkmayacak, hep hatırlanacak burçlar…



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