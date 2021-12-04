Herkesin aradığı sadakat olsa da her insanın gösterdiği sadakat olmuyor. Kulağı karışık geliyor biliyoruz. Ancak o üç burcun insanı, karşısındakinden tam sadakat beklerken, kendisi adeta Sadakatsiz dizisinin Volkan’ı gibi davranıyor. Öte yandan o burçları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç sürekli aldatılıyor? İşte sadakatsiz dizisinde rol alsa sırıtmayacak burçlar…

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