Hangi Burç Sürekli Aldatılıyor? İşte Sadakatsiz Dizisinde Rol Alsa Sırıtmayacak Burçlar…
Herkesin aradığı sadakat olsa da her insanın gösterdiği sadakat olmuyor. Kulağı karışık geliyor biliyoruz. Ancak o üç burcun insanı, karşısındakinden tam sadakat beklerken, kendisi adeta Sadakatsiz dizisinin Volkan’ı gibi davranıyor. İşte aldatan burçlarla ilgili merak edilen detaylar...
Herkesin aradığı sadakat olsa da her insanın gösterdiği sadakat olmuyor. Kulağı karışık geliyor biliyoruz. Ancak o üç burcun insanı, karşısındakinden tam sadakat beklerken, kendisi adeta Sadakatsiz dizisinin Volkan’ı gibi davranıyor. Öte yandan o burçları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç sürekli aldatılıyor? İşte sadakatsiz dizisinde rol alsa sırıtmayacak burçlar…
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04 Ara 2021 - 00:03 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.