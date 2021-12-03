Hangi Burç Aşırı Minnoştur? İşte Kediden Hallice Olan Burçlar…
Her burcun insanı aynı samimilikte ve minnoşlukta olmuyor. Ancak bazı burcun insanları var ki, isteseler de kimsenin kalbini kıramıyor. Kediden hallice sevimliliğe sahip olan o burcun insanları bir hayli hassas olurken; herkese karşı da hassas davranmaya bir hayli özen gösteriyor. Sizde minnoş olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı aynı samimilikte ve minnoşlukta olmuyor. Ancak bazı burcun insanları var ki, isteseler de kimsenin kalbini kıramıyor. Kediden hallice sevimliliğe sahip olan o burcun insanları bir hayli hassas olurken; herkese karşı da hassas davranmaya bir hayli özen gösteriyor. Öte yandan o üç burcun insanları minnoşluk denince diğer burçlardan bir adım öne çıkmayı başarıyor! Peki, hangi burç aşırı minnoştur? İşte kediden hallice olan burçlar…
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03 Ara 2021 - 13:26 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.