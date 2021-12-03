- 03 Ara 2021 - 13:26 G: 03 Ara 2021 - 13:29

Hangi Burç Aşırı Minnoştur? İşte Kediden Hallice Olan Burçlar…

Her burcun insanı aynı samimilikte ve minnoşlukta olmuyor. Ancak bazı burcun insanları var ki, isteseler de kimsenin kalbini kıramıyor. Kediden hallice sevimliliğe sahip olan o burcun insanları bir hayli hassas olurken; herkese karşı da hassas davranmaya bir hayli özen gösteriyor. Sizde minnoş olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı aynı samimilikte ve minnoşlukta olmuyor. Ancak bazı burcun insanları var ki, isteseler de kimsenin kalbini kıramıyor. Kediden hallice sevimliliğe sahip olan o burcun insanları bir hayli hassas olurken; herkese karşı da hassas davranmaya bir hayli özen gösteriyor. Öte yandan o üç burcun insanları minnoşluk denince diğer burçlardan bir adım öne çıkmayı başarıyor! Peki, hangi burç aşırı minnoştur? İşte kediden hallice olan burçlar…


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03 Ara 2021 - 13:26 - Burç Haberleri

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