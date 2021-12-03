Her burcun insanı aynı samimilikte ve minnoşlukta olmuyor. Ancak bazı burcun insanları var ki, isteseler de kimsenin kalbini kıramıyor. Kediden hallice sevimliliğe sahip olan o burcun insanları bir hayli hassas olurken; herkese karşı da hassas davranmaya bir hayli özen gösteriyor. Öte yandan o üç burcun insanları minnoşluk denince diğer burçlardan bir adım öne çıkmayı başarıyor! Peki, hangi burç aşırı minnoştur? İşte kediden hallice olan burçlar…



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