Masterchef Burcu’dan Fizik Şov! İncecik Belini, Transparan Kıyafetiyle Gösterdi! Öpüşme Görüntüleri Olay Olmuştu, Son Hali…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yer alan Burcu’dan fizik şov! İncecik belini kanıtlayan güzel şef, kalça pozuyla ağızları açık bıraktı! Transparan bir kıyafet giyerek; iç çamaşırını gösteren Masterchef Burcu, dengeleri değiştirdi! İşte Masterchef Burcu’dan gelen o şok pozlar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada en güçlü ve en başarılı kadın oyuncu olarak yerini alan Burcu Önal, girdiği her potadan başarısıyla çıkmıştı. Şeflerden övgü dolu yorumlar alan ve Asya yemeklerine olan düşkünlüğüyle bilinen Masterchef Burcu’nun fiziği ise gözle görülür bir güzellikte! Eşiyle sık sık öpüşürken ya da sarılırken videolar paylaşan Masterchef Burcu’nun incecik belini gösterdiği o anlar ise dengeleri değiştirdi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.