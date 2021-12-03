03 Ara 2021 - 14:54 Güncelleme: 03 Ara 2021 - 15:13
Demet Özdemir’den Tir Titreten Açıklama! Eski Mesleği Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! “Utandım!” Geçmişini Ortaya Döktü!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den tir tir titreten açıklama! Eski mesleği hakkında şok sözlerde bulunan Demet Özdemir, gündemin ismi oldu! Ortalığı karıştıran Demet Özdemir, “Utandım” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce İbrahim Selim’le Bu Gece isimli programa katılan Demet Özdemir, hem kendi hayatı hem de neler yaptığı hakkında şok açıklamalarda bulundu. Eski mesleği hakkında ise ağızları açık bırakacak bir yorumda bulundu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.