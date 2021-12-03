Demet Özdemir’den Tir Titreten Açıklama! Eski Mesleği Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! “Utandım!” Geçmişini Ortaya Döktü!

Kısa bir süre önce İbrahim Selim’le Bu Gece isimli programa katılan Demet Özdemir, hem kendi hayatı hem de neler yaptığı hakkında şok açıklamalarda bulundu. Eski mesleği hakkında ise ağızları açık bırakacak bir yorumda bulundu!

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