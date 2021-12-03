Masumlar Apartmanı Oyuncusuna Taciz Şoku! Öyle Bir Şekilde İfşalandı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! “Sapık Pislik” Eller Kollar Titredi!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda yer alan bir isim tacize uğradığını resmen açıkladı. Sosyal medya hesabından duyuran başarılı oyuncu, ağızları açık bıraktı. Dizide Ceylan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz’ün bu paylaşımını görenler ise “Sapık pislik” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisine Ceylan karakteriyle giriş yapan Aslıhan Gürbüz çok beğenilmişti. Safiye’yi, Gülben’i ve Han’ı ezbere bilen Ceylan’ın Derenoğlu ailesine yaklaşımı ise çok beğenilmişti. Şimdi ise sosyal medya paylaşımı ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.