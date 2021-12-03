Masumlar Apartmanı Oyuncusuna Taciz Şoku! Öyle Bir Şekilde İfşalandı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! “Sapık Pislik” Eller Kollar Titredi!

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisine Ceylan karakteriyle giriş yapan Aslıhan Gürbüz çok beğenilmişti. Safiye’yi, Gülben’i ve Han’ı ezbere bilen Ceylan’ın Derenoğlu ailesine yaklaşımı ise çok beğenilmişti. Şimdi ise sosyal medya paylaşımı ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!