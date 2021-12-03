- 03 Ara 2021 - 16:22 G: 03 Ara 2021 - 16:25

Masumlar Apartmanı Oyuncusuna Taciz Şoku! Öyle Bir Şekilde İfşalandı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! “Sapık Pislik” Eller Kollar Titredi!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda yer alan bir isim tacize uğradığını resmen açıkladı. Sosyal medya hesabından duyuran başarılı oyuncu, ağızları açık bıraktı. Dizide Ceylan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz’ün bu paylaşımını görenler ise “Sapık pislik” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisine Ceylan karakteriyle giriş yapan Aslıhan Gürbüz çok beğenilmişti. Safiye’yi, Gülben’i ve Han’ı ezbere bilen Ceylan’ın Derenoğlu ailesine yaklaşımı ise çok beğenilmişti. Şimdi ise sosyal medya paylaşımı ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

03 Ara 2021 - 16:22 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol Ağlamaktan Helak Oldu, Makyajı Darmaduman Oldu! O Olay Canlı Yayında Kendisini Yıktı! Canı Gibi Biliyordu, Son Hali… mask
Esra Erol Ağlamaktan Helak Oldu, Makyajı Darmaduman Oldu! O Olay Canlı Yayında Kendisini Yıktı! Canı Gibi Biliyordu, Son Hali…
Demet Özdemir’den Tir Titreten Açıklama! Eski Mesleği Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! “Utandım!” Geçmişini Ortaya Döktü! mask
Demet Özdemir’den Tir Titreten Açıklama! Eski Mesleği Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! “Utandım!” Geçmişini Ortaya Döktü!
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan İmaj Değişikliği! Son Hali Ağızları Açık Bıraktırdı, Kimse İki Çocuk Annesi Demez! Alişan Büyük Şok Yaşayacak! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan İmaj Değişikliği! Son Hali Ağızları Açık Bıraktırdı, Kimse İki Çocuk Annesi Demez! Alişan Büyük Şok Yaşayacak!
Survivor Ayşe Durmak Nedir Bilmiyor! Bornozuyla Islak Islak Paylaştı! İçler Eridi, Görenler Yandı Tutuştu! “Yapma Kızım Şunu” mask
Survivor Ayşe Durmak Nedir Bilmiyor! Bornozuyla Islak Islak Paylaştı! İçler Eridi, Görenler Yandı Tutuştu! “Yapma Kızım Şunu”
Masterchef Burcu’dan Fizik Şov! İncecik Belini, Transparan Kıyafetiyle Gösterdi! Öpüşme Görüntüleri Olay Olmuştu, Son Hali… mask
Masterchef Burcu’dan Fizik Şov! İncecik Belini, Transparan Kıyafetiyle Gösterdi! Öpüşme Görüntüleri Olay Olmuştu, Son Hali…
Yargı Dizisinin Ilgaz’ı Alkol Bataklığına Düştü! Kameramanlara Saldırdı, Sözleriyle Şoke Etti! Gecenin Saat Birinde Skandal Yaşandı… mask
Yargı Dizisinin Ilgaz’ı Alkol Bataklığına Düştü! Kameramanlara Saldırdı, Sözleriyle Şoke Etti! Gecenin Saat Birinde Skandal Yaşandı…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Sansür Tanımaz Hale Geldi! Öyle Bir Açıldı Ki, “Babası Kalp Krizi Geçirecek” Instagram Cayır Cayır… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Sansür Tanımaz Hale Geldi! Öyle Bir Açıldı Ki, “Babası Kalp Krizi Geçirecek” Instagram Cayır Cayır…
Masterchef’te Elenen İsim İfşa Oldu! O İsmin Hayatı Durdu, 83 Milyon Önünde… “Sonunda Kurtulduk!” Davul Zurna Tutuldu! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Elenen İsim İfşa Oldu! O İsmin Hayatı Durdu, 83 Milyon Önünde… “Sonunda Kurtulduk!” Davul Zurna Tutuldu! Neler Oluyor?
Hercai Dizisinin Yıldız’ı Ebru Şahin Açıldıkça Açıldı! Cesaretiyle Ağızları Açık Bıraktı, Görenler Alev Alev Yandı! Neler Oluyor? mask
Hercai Dizisinin Yıldız’ı Ebru Şahin Açıldıkça Açıldı! Cesaretiyle Ağızları Açık Bıraktı, Görenler Alev Alev Yandı! Neler Oluyor?
Serdar Ortaç’ın Eski Eşinden Tokat Gibi Sözler! Nafaka Derdiyle Başı Belada Olan Serdar Ortaç Kalakaldı! “Hayatımda…” mask
Serdar Ortaç’ın Eski Eşinden Tokat Gibi Sözler! Nafaka Derdiyle Başı Belada Olan Serdar Ortaç Kalakaldı! “Hayatımda…”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Camdaki Kız Dizisinde Bir Devir Bitti! Selen’in Büyük Kabusu Ortaya Çıktı! Öyle Bir Hata Yaptı Ki... “Yazıklar Olsun” Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinde Bir Devir Bitti! Selen’in Büyük Kabusu Ortaya Çıktı! Öyle Bir Hata Yaptı Ki... “Yazıklar Olsun” Neler Oluyor?
Esra Erol Ağlamaktan Helak Oldu, Makyajı Darmaduman Oldu! O Olay Canlı Yayında Kendisini Yıktı! Canı Gibi Biliyordu, Son Hali… mask
Esra Erol Ağlamaktan Helak Oldu, Makyajı Darmaduman Oldu! O Olay Canlı Yayında Kendisini Yıktı! Canı Gibi Biliyordu, Son Hali…
Demet Özdemir’den Tir Titreten Açıklama! Eski Mesleği Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! “Utandım!” Geçmişini Ortaya Döktü! mask
Demet Özdemir’den Tir Titreten Açıklama! Eski Mesleği Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! “Utandım!” Geçmişini Ortaya Döktü!
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan İmaj Değişikliği! Son Hali Ağızları Açık Bıraktırdı, Kimse İki Çocuk Annesi Demez! Alişan Büyük Şok Yaşayacak! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan İmaj Değişikliği! Son Hali Ağızları Açık Bıraktırdı, Kimse İki Çocuk Annesi Demez! Alişan Büyük Şok Yaşayacak!
Survivor Ayşe Durmak Nedir Bilmiyor! Bornozuyla Islak Islak Paylaştı! İçler Eridi, Görenler Yandı Tutuştu! “Yapma Kızım Şunu” mask
Survivor Ayşe Durmak Nedir Bilmiyor! Bornozuyla Islak Islak Paylaştı! İçler Eridi, Görenler Yandı Tutuştu! “Yapma Kızım Şunu”
Hangi Burç Çok Mazlumdur? İşte Kafasına Vurunca Ekmeğini Verecek Burçlar… mask
Hangi Burç Çok Mazlumdur? İşte Kafasına Vurunca Ekmeğini Verecek Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status