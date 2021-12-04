04 Ara 2021 - 22:42
Masterchef Pelin’den Şeflere Şok Sözler! Sosyal Medyayı İnletti, Esra Erol’a Katılan Sevgilisini Yanına Alıp Son Noktayı Koydu!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten bir hafta önce ayrılan Pelin Zaman’dan şeflere şok sözlerde bulundu. Uzun yıllar önce Esra Erol’a katıldığı ortaya çıkan şarkıcı Gökhan Akar’la bir araya gelen Pelin Zaman, son noktayı koydu!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir heyecanla geçiyordu. Yarışmadan ayrıldıktan sonra sevgilisiyle çalışmalara başlayan Pelin Zaman, şeflere ise skandal sözlerde bulundu!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
# masterchef yarışması ücret, masterchef yarışmacıları ne kadar kazanıyor, masterchef bölüm başı ücret, masterchef ücretleri, acun ılıcalı, masterchef kim elendi, masterchef yarışması tv8, tv8, masterchef izle, acun ılıcalı masterchef, masterchef para, , MasterChef hangi günler, masterchef kanalı, masterchef yarışması canlı izle, masterchef jürileri ne kadar kazanıyor
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.