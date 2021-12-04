- 04 Ara 2021 - 09:25 G: 04 Ara 2021 - 09:28

Masterchef Pelin’den Şeflere Şok Sözler! Sosyal Medyayı İnletti, Esra Erol’a Katılan Sevgilisini Yanına Alıp Son Noktayı Koydu! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten bir hafta önce ayrılan Pelin Zaman’dan şeflere şok sözlerde bulundu. Uzun yıllar önce Esra Erol’a katıldığı ortaya çıkan şarkıcı Gökhan Akar’la bir araya gelen Pelin Zaman, son noktayı koydu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir heyecanla geçiyordu. Yarışmadan ayrıldıktan sonra sevgilisiyle çalışmalara başlayan Pelin Zaman, şeflere ise skandal sözlerde bulundu!

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04 Ara 2021 - 09:25 Ankara- Yaşam

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