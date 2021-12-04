Esra Erol’da Mide Bulandıran Hamilelik! Son Hali Yürekleri Burkmuştu; Fatma, Avukat Hülya’yı Titretti! İki Kişiyle… “İğrençsiniz!”

Esra Erol’un programına aylar önce Meliha isimli acılı anne katılmış ve kızı hakkında skandal sözlere yer vermişti. Evli ve çocuklu bir adamla kaçtığını ve orada şiddet gördüğünü dile getiren anne Meliha kızının birde özel bir çocuk olduğunu dile getirince ağızlar açık kalmıştı. Esra Erol’un tüm çabasıyla Meliha’nın kızı Fatma canlı yayına katılmış ve boşanma kararı almıştı. Her şey tatlıya bağlandı derken; Esra Erol acı haberi gözleri dolara vermişti. Şimdi ise büyük skandal resmen payladı! Peki, neler oluyor?

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