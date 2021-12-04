Esra Erol’da Mide Bulandıran Hamilelik! Son Hali Yürekleri Burkmuştu; Fatma, Avukat Hülya’yı Titretti! İki Kişiyle… “İğrençsiniz!”
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da mide bulandıran hamilelik olayı! Son hali yürekleri burkan Fatma, Avukat Hülya’yı titretti. Sözlerine kan donduran ifadelerle başlayan Fatma iki kişi tarafından hamile kalabileceğini dile getirdi. Bunun üzerine izleyiciler ise bu durumun mide bulandırıcı olduğunu dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Esra Erol’un programına aylar önce Meliha isimli acılı anne katılmış ve kızı hakkında skandal sözlere yer vermişti. Evli ve çocuklu bir adamla kaçtığını ve orada şiddet gördüğünü dile getiren anne Meliha kızının birde özel bir çocuk olduğunu dile getirince ağızlar açık kalmıştı. Esra Erol’un tüm çabasıyla Meliha’nın kızı Fatma canlı yayına katılmış ve boşanma kararı almıştı. Her şey tatlıya bağlandı derken; Esra Erol acı haberi gözleri dolara vermişti. Şimdi ise büyük skandal resmen payladı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.