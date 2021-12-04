- 04 Ara 2021 - 10:56 G: 04 Ara 2021 - 11:07

Gelinim Mutfakta Yarışmasının Yeni Sunucusu Belli Oldu! Kıyamet Kopacak, Kanal D’de 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak! Hadise Deniyordu Ama…

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta’nın sunucusu belli oldu! Kıyamet kopacak, Kanal D ekranlarında 8,9 şiddetinde depreme neden olacak. Hadise’nin yarışmayı sunacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü ama skandal bir isim resmen yarışmanın sunucusu oldu! Peki, neler oluyor?

Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan ve Demet Akalın gibi sabit sunucuların ardından bir kriz çıkmıştı. Demet Akalın, “Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim” sözlerini dile getirmişti. Formatı Demet Akalın’dan sonra değiştiren Gelinim Mutfakta, gündeme bomba gibi düştü. Şimdi ise bomba gibi bir isim yarışmaya resmen gündeme bomba gibi düştü!

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04 Ara 2021 - 10:56 Ankara- Yaşam

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