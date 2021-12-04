Gelinim Mutfakta Yarışmasının Yeni Sunucusu Belli Oldu! Kıyamet Kopacak, Kanal D’de 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak! Hadise Deniyordu Ama…
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta’nın sunucusu belli oldu! Kıyamet kopacak, Kanal D ekranlarında 8,9 şiddetinde depreme neden olacak. Hadise’nin yarışmayı sunacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü ama skandal bir isim resmen yarışmanın sunucusu oldu! Peki, neler oluyor?
Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan ve Demet Akalın gibi sabit sunucuların ardından bir kriz çıkmıştı. Demet Akalın, “Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim” sözlerini dile getirmişti. Formatı Demet Akalın’dan sonra değiştiren Gelinim Mutfakta, gündeme bomba gibi düştü. Şimdi ise bomba gibi bir isim yarışmaya resmen gündeme bomba gibi düştü!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.