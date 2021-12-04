Gelinim Mutfakta Yarışmasının Yeni Sunucusu Belli Oldu! Kıyamet Kopacak, Kanal D’de 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak! Hadise Deniyordu Ama…

Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan ve Demet Akalın gibi sabit sunucuların ardından bir kriz çıkmıştı. Demet Akalın, “Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim” sözlerini dile getirmişti. Formatı Demet Akalın’dan sonra değiştiren Gelinim Mutfakta, gündeme bomba gibi düştü. Şimdi ise bomba gibi bir isim yarışmaya resmen gündeme bomba gibi düştü!

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