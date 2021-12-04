- 04 Ara 2021 - 11:11 G: 04 Ara 2021 - 11:15

Akkız Kız Kimdir, Destanı Gerçek Mi? Akkız Destanı Hikayesi Nedir? Tarihte Neler Olmuştur?

ATV ekranlarının yeni fenomeni olan Destan dizisi, yayına başlar başlamaz reyting sıralamasını altüst etmeye başardı. Geçtiğimiz salı yayınlanana ikinci bölümü ile reytinglerin zirvesine oturan Destan dizisi, özellikle hikayesi ile bir hayli beğenildi. Akkız destanı ile ilgili merak edilen detaylar ise haberimizde...

ATV ekranlarının yeni fenomeni olan Destan dizisi, yayına başlar başlamaz reyting sıralamasını altüst etmeye başardı. Geçtiğimiz salı yayınlanana ikinci bölümü ile reytinglerin zirvesine oturan Destan dizisi, özellikle hikayesi ile bir hayli beğenildi. Akkız destanından beslendiği bilinen Destan dizisinin hikayesinin gerçek olup olmadığı ise, ortaya çıkan o belgeler ve bilgiler ile nihayet açıklığa kavuşturuldu. Peki, Akkız kız kimdir, destanı gerçek mi? Akkız destanı hikayesi nedir? Tarihte neler olmuştur? İşte, detaylar…

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04 Ara 2021 - 11:11 - Kültür - Sanat

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