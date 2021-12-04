ATV ekranlarının yeni fenomeni olan Destan dizisi, yayına başlar başlamaz reyting sıralamasını altüst etmeye başardı. Geçtiğimiz salı yayınlanana ikinci bölümü ile reytinglerin zirvesine oturan Destan dizisi, özellikle hikayesi ile bir hayli beğenildi. Akkız destanından beslendiği bilinen Destan dizisinin hikayesinin gerçek olup olmadığı ise, ortaya çıkan o belgeler ve bilgiler ile nihayet açıklığa kavuşturuldu. Peki, Akkız kız kimdir, destanı gerçek mi? Akkız destanı hikayesi nedir? Tarihte neler olmuştur? İşte, detaylar…

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