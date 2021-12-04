- 04 Ara 2021 - 11:17 G: 04 Ara 2021 - 11:21

2022 Üniversite Sınavı Ne Zaman Olacak? 2022 YKS Sınavı Ne Kadar Kaldı? İşte YKS AYT TYT Sınav Tarihleri

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte 2022 senesinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarının takvimi de merak edilmeye başlandı. İşte 2022 YKS Sınavı ile ilgili merak edilen detaylar...

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte 2022 senesinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarının takvimi de merak edilmeye başlandı. Türkiye’de okuyan milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, AYT ve TYT sınavlarının takvimi için gözler yeni yıla ramak kala Milli Eğitim Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’ne çevrildi. Öte yandan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren o haberin gelmesi için geri sayım an itibariyle başladı! Peki, 2022 üniversite sınavı ne zaman olacak? 2022 YKS sınavı ne kadar kaldı? İşte YKS AYT TYT sınav tarihleri…


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04 Ara 2021 - 11:17 - Eğitim

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