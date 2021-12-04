Yeni yılın yaklaşması ile birlikte 2022 senesinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarının takvimi de merak edilmeye başlandı. Türkiye’de okuyan milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, AYT ve TYT sınavlarının takvimi için gözler yeni yıla ramak kala Milli Eğitim Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’ne çevrildi. Öte yandan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren o haberin gelmesi için geri sayım an itibariyle başladı! Peki, 2022 üniversite sınavı ne zaman olacak? 2022 YKS sınavı ne kadar kaldı? İşte YKS AYT TYT sınav tarihleri…



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