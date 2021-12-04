Oğuzhan Koç İle Demet Özdemir Boy Ve Kiloları Bakın Ne Kadarmış? Gerçeği Duyan İnanamadı!

Bir süredir magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri haline gelmiş olan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, geçtiğimiz günlerde karşılaştıkları ayrılık iddialarına noktayı koydu. Kendi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile takipçilerini bilgilendiren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, bu açıklamanın ardından yeniden gündemdeki yerini korumaya başladı. Öte yandan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çiftini birbirine bir hayli yakıştıran çiftin takipçileri ikilinin boylarını merak etmeye başladı. Peki, Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir boy ve kiloları kaç? İşte, detaylar...



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