Oğuzhan Koç İle Demet Özdemir Boy Ve Kiloları Bakın Ne Kadarmış? Gerçeği Duyan İnanamadı!
Bir süredir magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri haline gelmiş olan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, geçtiğimiz günlerde karşılaştıkları ayrılık iddialarına noktayı koydu. Kendi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile takipçilerini bilgilendiren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Bir süredir magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri haline gelmiş olan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, geçtiğimiz günlerde karşılaştıkları ayrılık iddialarına noktayı koydu. Kendi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile takipçilerini bilgilendiren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, bu açıklamanın ardından yeniden gündemdeki yerini korumaya başladı. Öte yandan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çiftini birbirine bir hayli yakıştıran çiftin takipçileri ikilinin boylarını merak etmeye başladı. Peki, Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir boy ve kiloları kaç? İşte, detaylar...
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04 Ara 2021 - 11:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.